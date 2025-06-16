Жара спасёт дороги: в Новосибирской области запретили ездить фурам днём при +32° до конца лета

Тяжёлым грузовикам — въезд только по ночам, чтобы защитить асфальт от разрушений в жару.

С 15 июня по 31 августа на территории Новосибирской области введено временное ограничение для большегрузного транспорта. Меры распространяются на региональные и муниципальные трассы с асфальтобетонным покрытием — движение фур с нагрузкой на ось свыше допустимой при дневной температуре выше +32 °C запрещено.

Проезд разрешён только в ночное время — с 22:00 до 10:00. Однако машины, перевозящие продукты, лекарства или другие социально значимые грузы, получают исключение.

Почему ввели запрет?

Высокие температуры размягчают асфальт, а многотонные грузовики в это время способствуют его деформации и разрушению. Летом 2025 года ситуация в регионе осложняется жарой, поэтому власти выступили за экстренные меры по защите дорог.

Как это работает на практике?

Территориальное управление автодорог (ТУАД) контролирует загрузку машин. Если ночью дороги не пустеют — значит запрет сработал. Но его эффективность сильно зависит от соблюдения режима самими водителями и усиленного контроля ГАИ.

Весной 2025 года аналогичные меры уже вводились — с 10 апреля по 9 мая, когда дорожное полотно позволяло меньше из-за весеннего оттаивания. Сейчас же в основе запрета лежат температурные экстремумы: вся нагрузка на ось бойцовских фур приходится на раскалённый асфальт.