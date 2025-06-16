Жаркая погода вернётся в Новосибирскую область с 18 июня

В Новосибирске и районах региона снова установится летний зной.

По прогнозам синоптиков, волна жары начнёт продвигаться в область уже с 17 июня, сначала затронув юго-западные территории. В Карасукском, Купинском и Татарском районах температура воздуха поднимется до +30...+31 °C.

С 18 июня жара распространится по всей области, включая восточные и северные районы. В Кыштовке, несмотря на осадки, ожидается до +26 °C. В столице региона пик жары прогнозируется на 19 июня, когда температура поднимется до +33 °C. Днём ранее в городе будет немного прохладнее — около +30...+32 °C.

Осадков в начале недели не ожидается, однако к четвергу кратковременные дожди и грозы могут пройти по западной части региона. В пятницу, 20 июня, вероятность осадков возрастёт повсеместно. Ожидаются ливни, грозы и, возможно, град. Синоптики объясняют это формированием мощных кучево-дождевых облаков, возникающих после устойчивой жары.

Установившаяся погода будет обусловлена притоком тёплого воздуха с Южного Урала и из Северного Казахстана. Дополнительный прогрев создаёт антициклон и активное солнечное излучение, что способствует накоплению тепла в течение дня.