Железнодорожники сделали 620 км минерализованных полос в Новосибирской области для защиты путей от пожаров

Работники Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области сделали 620 км минерализованных полос для обеспечения пожарной безопасности на железной дороге.

Участки перепаханной земли в полосах отвода, граничащих с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для возможных лесных пожаров.

Также вдоль путей на площади более 400 гектаров скошена трава и убраны сухие кустарники.

Добавим, что на территории Западно-Сибирской железной дороги несут вахту 26 пожарных поездов, шесть из них – в Новосибирской области. Круглосуточно в поезде дежурят боевые расчеты по 5-6 человек.