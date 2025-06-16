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общество

Железнодорожники сделали 620 км минерализованных полос в Новосибирской области для защиты путей от пожаров

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Работники Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области сделали 620 км минерализованных полос для обеспечения пожарной безопасности на железной дороге.

Участки перепаханной земли в полосах отвода, граничащих с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для возможных лесных пожаров.

Также вдоль путей на площади более 400 гектаров скошена трава и убраны сухие кустарники.

Добавим, что на территории Западно-Сибирской железной дороги несут вахту 26 пожарных поездов, шесть из них – в Новосибирской области. Круглосуточно в поезде дежурят боевые расчеты по 5-6 человек.

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Галина Дидан
Журналист

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