45 лет ожидания: новосибирцев наконец переселяют из аварийного барака

Администрация города приступила к переселению жильцов из ветхого здания на улице Добролюбова, 14а, которое было официально признано аварийным еще в 1979 году.

16 июня собственников квартир пригласили в управление жилищного отдела для оформления документов на получение нового жилья.

Как сообщила изданию Аида, дочь одного из владельцев квартир в бараке, людям действительно предлагают альтернативное жилье, хотя не все остаются довольны его расположением. Тем не менее, она выразила облегчение, что многолетний процесс наконец сдвинулся с мертвой точки, отметив важную роль общественного внимания к этой проблеме.

Ранее сообщалось, что сирота из Новосибирска семь лет добивается выплаты за аварийное жилье.