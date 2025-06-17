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вчера 22:31
общество

45 лет ожидания: новосибирцев наконец переселяют из аварийного барака

Фото: pixabay.com

Администрация города приступила к переселению жильцов из ветхого здания на улице Добролюбова, 14а, которое было официально признано аварийным еще в 1979 году.

16 июня собственников квартир пригласили в управление жилищного отдела для оформления документов на получение нового жилья.

Как сообщила изданию Аида, дочь одного из владельцев квартир в бараке, людям действительно предлагают альтернативное жилье, хотя не все остаются довольны его расположением. Тем не менее, она выразила облегчение, что многолетний процесс наконец сдвинулся с мертвой точки, отметив важную роль общественного внимания к этой проблеме.

Ранее сообщалось, что сирота из Новосибирска семь лет добивается выплаты за аварийное жилье.

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Кристина Уколова
Журналист

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