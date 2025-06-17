Артемий Лебедев ответил на обвинения новосибирца в экстремизме

Блогер Артемий Лебедев ответил жителю Новосибирску, который назвал его врагом России.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на заявление жителя Новосибирска Алексея Фомина, который обратился в Следственный комитет с просьбой проверить его на экстремизм. Поводом стало недовольство Фомина критикой столицы Сибири со стороны Лебедева.

Фомин назвал блогера «врагом России» и обвинил его в информационной диверсии на фоне сложной международной ситуации. В ответ на это Лебедев заявил, что его оценка города основана на реальном положении дел и связана с отсутствием комфортной городской среды, архитектуры и парков.

«Существует целый огромный город Новосибирск, населенный миллионом прекраснейших людей, который является городом-недоразумением. Там нет ни урбанизма, там нет ничего приятного, там нет никакой нормальной архитектуры, там нет никаких нормальных мест, где можно погулять, ни парков, ничего. Одним словом, это город, который нуждается в заботе и в любви», — прокомментировал блогер в своем видео.

Обращение Фомина направлено главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, однако пока официальной реакции на него не последовало.

Напомним, что блогер Сатир раскритиковал Артемия Лебедева за его высказывания о Новосибирске