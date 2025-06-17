Более 70 тыс человек предпочли Новосибирскую область для переезда

Новосибирскую область все чаще выбирают для переезда.

С начала 2025 года в Новосибирскую область прибыли 667 участников программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа, почти 200 из них уже трудоустроены.

По данным пресс-службы правительства региона, за это время подано 307 новых заявок, большинство — от граждан Казахстана (83,6%). Всего с начала действия программы в область переехали свыше 70 тысяч человек.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирск придёт мощная волна ураганов и торнадо после аномальной жары