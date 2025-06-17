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проиcшествия

БПЛА массово атаковали Россию: в Белгородской области ранена женщина, в Москве закрыли аэропорты

Фото: freepik

Дроны массово атаковывают Россию.

В ночь с 16 на 17 июня по России была совершена масштабная атака украинских беспилотников, в связи с чем в Белгородской области пострадала женщина, а в Москве временно приостановили работу всех аэропортов.

Минобороны сообщило о 51 сбитом дроне над Белгородской областью за период с 20:00 до 23:30. Один из БПЛА взорвался на территории частного дома в Шебекинском округе — ранена местная жительница, её госпитализировали.

В связи с угрозой атак временно прекратили работу аэропорты в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде. Позднее ПВО сбила два дрона в Подмосковье. По словам мэра Сергея Собянина, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В Москве на короткое время приостановили вылеты и посадки во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Спустя менее часа работа авиаузла была восстановлена.

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Александр Борисов
журналист

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