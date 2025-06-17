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общество

Чиновники Новосибирска начнут использовать мессенджер MAX для внутренней связи

Фото: Сиб.фм

Новосибирские чиновники готовятся перейти на новый российский мессенджер MAX.

С 23 июня 2025 года сотрудники мэрии Новосибирска начнут переход на российский мессенджер MAX для внутренней переписки. Решение принято в рамках усилий по обеспечению безопасности и надежности служебных коммуникаций. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Городская администрация станет одной из первых в стране, начавших тестирование отечественного приложения в повседневной работе. Полноценный запуск системы запланирован на осень.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска ужесточает контроль за затянувшимся восстановлением дорог после разрытий

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Валерия Митрохина
Журналист

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