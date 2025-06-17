Экс-замглаву Минобороны Иванова хотят признать банкротом из-за долга в 175 млн рублей

У бывшего замглавы Минобороны Иванова нашли долги на 175 млн рублей.

Банк ПСБ подал в Арбитражный суд заявление о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Причина — невыплата кредита на 175 миллионов рублей.

Как сообщил его адвокат Денис Балуев, долг возник после того, как под залог квартиры Иванова на Поварской улице был получен кредит на покупку дома в подмосковных Раздорах.

В ПСБ отметили, что Иванов не в состоянии погасить долг. Квартира, перешедшая ему после развода, стала залогом по кредиту. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.