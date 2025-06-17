Фура вспыхнула на заправке под Новосибирском, огонь был в нескольких метрах от колонок

На автотрассе Р-255 в Мошковском районе утром 17 июня прямо у заправки «Газпромнефть» загорелся грузовой автомобиль.

На автотрассе Р-255 в Мошковском районе утром 17 июня прямо у заправки «Газпромнефть» загорелся грузовой автомобиль. Пожар произошёл в критической близости от топливных колонок, что могло привести к очень серьёзным последствиям.

Фура двигалась по маршруту Новосибирск — Томск — Кемерово — Красноярск — Иркутск. Водитель, по всей видимости, заметил возгорание только когда остановился на АЗС. В считанные минуты тягач оказался полностью охвачен огнём. По предварительной информации, машина была гружёной, поэтому отбуксировать её от заправки не смогли.

Пожарные прибыли оперативно, перекрыли въезд на территорию АЗС и приступили к тушению. О пострадавших не сообщается, причины пожара также пока не названы.

Инцидент произошёл на фоне повышенной пожарной опасности, которая сохраняется в регионе. В области фиксируются дневные температуры до +32 градусов, на что реагируют и экстренные службы, и надзорные органы. Для большегрузов уже введены температурные ограничения на дорогах, а МЧС просит водителей быть максимально внимательными — перегрев техники в такую погоду может обернуться бедой.