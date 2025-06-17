На улице Эйхе восстановили газон после благоустройства

На улице Эйхе Новосибирска спустя год после благоустройства: газоны прижились, деревья подросли, программа масштабировали на весь город.

Новосибирцы снова гуляют по улице Эйхе, но теперь с оглядкой — здесь зелени стало в разы больше. Спустя год после благоустройства эта территория показывает, как точечная работа может изменить городской ландшафт.

В 2024 году Советский, Дзержинский и Первомайский районы вошли в пилотную программу по восстановлению газонов. Улица Эйхе в Первомайке стала одной из первых площадок. Старый, уставший от времени и пыли грунт заменили на плодородную почву, засеяли газон, посадили деревья — липы, берёзы, рябины. Между новыми лавочками появились аккуратные кусты кизильника, гортензии и спиреи. Всё это не только прижилось, но и заметно окрепло за год.

Проект оказался настолько успешным, что уже в 2025-м его распространили на весь город. Районные администрации выбрали свыше 30 участков, где стартовало озеленение, а общий бюджет программы составил 135 миллионов рублей. Цель ставилась не просто добавить зелени, а превратить газоны в устойчивые экосистемы с хорошей почвой, продуманными насаждениями и удобной городской мебелью.

Городское благоустройство переходит от формальных высадок к работе с деталями, и улица Эйхе стала живым доказательством того, что даже локальные усилия могут дать долговременный эффект.