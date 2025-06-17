Генерал Алаудинов призвал начать масштабную мобилизацию на СВО, чтобы избежать ситуации как в Иране

Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» в звании генерал-лейтенанта, выступил с инициативой о проведении мобилизационных мероприятий в России для формирования резерва численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Свою точку зрения он озвучил в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале, подчеркнув необходимость предотвращения сценария, аналогичного иранскому.

По мнению Алаудинова, России следует незамедлительно объявить мобилизацию и приступить к подготовке значительного числа граждан к реалиям современной войны, которую он характеризует как новый этап третьей мировой.

Генерал-лейтенант убежден, что такие шаги необходимы для того, чтобы исключить возможность внешнего давления на Россию, подобного тому, которому подвергается Иран. Мобилизация, по его мнению, укрепит единство страны и позволит заблаговременно подготовиться к вероятному крупномасштабному конфликту.

Напомним, что минувшей ночью израильская армия (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию «Ам КеЛави» («Народ как лев») против Ирана, направленную на ликвидацию иранской ядерной программы.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в мобилизации нет необходимости, поскольку многие россияне добровольно заключают контракты с Министерством обороны РФ.

Частичная мобилизация проводилась в России осенью 2022 года, когда было призвано около 300 тысяч граждан, имеющих военный опыт и соответствующие специальности. С тех пор власти неоднократно опровергали информацию о новой волне мобилизации.