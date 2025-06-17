Губернатор Андрей Травников обсудил проведение Десятилетия науки и технологий в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в режиме видеоконференции провел заседание рабочей группы «Взаимодействие с регионами» при Координационном комитете по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий.



Глава региона отметил, что в 2024 году был скорректирован федеральный план проведения Десятилетия науки и технологий, в настоящее время в нем насчитывается 12 инициатив: «Наука рядом», «Наука побеждать», «Научное волонтерство», «Третий семестр», «Работа с опытом и проектирование будущего», «Наука и бизнес», «Научно-популярный туризм», «Наука как искусство», «Решения и сервисы для профессионального сообщества», проект «Научные детские площадки», Конгресс молодых ученых — с мероприятиями-спутниками в регионах, тематические инициативы Десятилетия по приоритетам Стратегии НТР.



В 79 субъектах Российской Федерации действуют региональные планы мероприятий Десятилетия науки и технологий. Сегодня регионы актуализируют их с учетом изменений федерального плана и единой формой регионального плана, которая была разработана в 2024 году с участием рабочей группы и АНО «Национальные приоритеты». Должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий и проектов Десятилетия, назначены в 88 субъектах Федерации.



В ходе заседания заместитель Губернатора, заместитель руководителя рабочей группы Ирина Мануйлова представила лучшие практики реализации инициатив и проектов Десятилетия науки и технологий в Новосибирской области. Так, в целях реализации инициатив Десятилетия науки и технологий разработан региональный план, который содержит 413 мероприятий. В соответствии с планом на территории Новосибирской области реализуются масштабные мероприятия.



Ежегодно в регионе проводится Международный форум технологического развития Технопром. В его рамках, с 26 августа по 1 сентября 2024 года в центре Новосибирска прошел масштабный фестиваль науки и искусства «ТехноАрт», соединивший креативные индустрии и передовые научные достижения.



В преддверии проведения форума Технопром-2025, а также Фестиваля науки «Наука 0+» осуществляется курсирование в Новосибирском метрополитене электропоезда, брендированного материалами по тематикам форума и фестиваля. Состав поезда представляет собой интерактивную и познавательную экспозицию с элементами дополненной реальности. Концепция электропоезда разработана по принципу «Треугольника Лаврентьева»: эффективное взаимодействие науки, образования и производства.



Не менее активно проводится работа в регионе по инициативе «Научно-популярный туризм». Ведущими туроператорами области, представителями туристических объектов, в том числе турбизнесом и институтами СО РАН, презентован новый маршрут «Путешествие в науку. Сибирский наукополис», включающий посещение объектов научно-исследовательской инфраструктуры региона и позволяющий «прикоснуться» к достижениям российской науки во всех областях.