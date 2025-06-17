Искусственный интеллект помог задержать более 1100 преступников в Новосибирской области

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале, с начала 2025 года в регионе с помощью систем распознавания лиц и искусственного интеллекта было задержано 1170 человек, находящихся в розыске.

Этот показатель превысил результат всего 2024 года, когда технология позволила найти 1141 преступника.

Также благодаря биометрическим системам удалось установить местонахождение более 100 пропавших без вести граждан. Новые технологии значительно повысили эффективность работы правоохранительных органов региона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в рамках международного форума «ГЕО-Сибирь 2025» состоялась дискуссия о роли искусственного интеллекта (ИИ) в работе с геопространственными данными.