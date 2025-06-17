Каждый второй сибиряк готов сдать биометрию для защиты от мошенников

Желание защитить свои средства от мошенников — главный мотив для сдачи биометрии у 55% сибиряков. За последние полгода недоверие к биометрическим сервисам заметно снизилось, показал опрос* ВТБ перед ПМЭФ-2025.

Среди других причин** 22% сибиряков отметили удобство — не нужно носить с собой документы и карты. Ещё 26% выбрали лёгкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, 21% — возможность снимать наличные без карты и телефона, 14% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.

По сравнению с осенью-зимой 2024 года доля сомневающихся в безопасности биометрии среди россиян снизилась почти вдвое — с 46% до 27%. Противников таких сервисов стало меньше: с 22% до 13%. Число тех, кто уверен в удобстве и безопасности биометрии, немного выросло — с 26% до 27%. Ещё 13% считают биометрию надёжной, но неудобной для регистрации.

20% жителей Сибири уже сдавали биометрию в МФЦ, 13% в банках или через приложение «Госуслуги Биометрия» — 16%, а 28% планируют сделать это в ближайшее время.Некоторые банки, например, ВТБ, тестируют сбор биометрии с помощью планшетов на отечественной операционной системе, что позволит курьерам банка приезжать к клиентам. Однако значительно упростит процесс разрешение на сбор биометрии прямо в защищенных банковских приложениях.

По словам первого зампреда правления ВТБ Ольги Скоробогатовой, особенно растет доверие к биометрии в онлайн-банкинге. 60% россиян считают, что биометрия вскоре станет повсеместной и поэтому важно сделать процесс сдачи биометрии простым и удобным через мобильные приложения банков. Так быстрее появятся новые сервисы в различных сферах. Сдать биометрию можно удалённо через приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделении банка за несколько минут.

*В опросе в июне 2025 года участвовали 1500 взрослых жителей крупных городов России.

**Вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа.