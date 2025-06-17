Кошмар в такси: в Новосибирске водитель похитил и домогался до 9-летней девочки

В Новосибирске расследуют уголовное дело о домогательствах к 9-летней девочке. Инцидент произошел в 6-м микрорайоне, где водитель такси, оказавшийся отцом одной из подруг ребенка, посадил девочку в машину, увез ее и трогал интимные места.

По словам матери пострадавшей Анны (имя изменено), ребенка спасло только то, что на ней были умные часы с функцией родительского контроля, не позволившие уехать далеко.

12 июня около 15 часов 9-летняя девочка по имени Юля (имя изменено) гуляла во дворе дома на улице Немыткина вместе с подругами. Перед этим она забрала из дома 5-тысячную купюру. Одна из подруг, дочь таксиста, предложила купить набор игрушек, сообщает "АиФ-Новосибирск".

«Через некоторое время он [отец подружки — прим.ред] позвонил и сказал, чтобы девочки пришли за игрушками. Они пришли, сели в машину, он начал с ними разговаривать, объясняя, что это крупная сумма и спросил, точно ли дочь хочет купить эти игрушки. Ещё спросил у Юли, кем работают её родители, просил показать мою фотографию. Предложил моей дочери обменяться с ним номерами телефона, ну и отпустил. Деньги, конечно, не вернул», — рассказывает Анна.

Через некоторое время мужчина снова связался с ребенком, предложив встретиться. При встрече он посадил девочку в машину, поднял ей футболку, трогал и целовал. Девочка кричала и просила остановиться, одновременно пытаясь написать подруге сообщение с просьбой о помощи. Вскоре он вернул ее обратно. Мать предположила, что преступник отпустил ребенка только из-за родительского контроля на часах, иначе мог бы увезти ее дальше.

Женщина сообщила, что оперативники работают недостаточно быстро: записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы стать доказательствами, хранятся всего восемь дней, а затем удаляются. Самостоятельно опросив местных жителей, она собрала видео, где зафиксировано, как ее дочь садится в машину и выходит из нее.

Сейчас мать девочки собирает деньги на адвоката, чтобы защитить права ребенка. По информации местных жителей, подозреваемый уже задержан. В СУ СК России по Новосибирской области подтвердили, что ведется расследование уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело о похищении ребенка.