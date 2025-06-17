Мэр Новосибирска оценил результаты пилотного проекта по благоустройству в Первомайском районе

Улица Эйхе в Новосибирске заметно преобразилась после завершения благоустроительных работ, реализованных в рамках пилотного проекта. Глава города Максим Кудрявцев представил итоги программы, стартовавшей в прошлом году на территории Первомайского района.

Как сообщили в мэрии, в рамках проекта на участке улицы Эйхе был полностью заменён старый, загрязнённый слой почвы на плодородный. Здесь посеяли новый газон, высадили берёзы, рябины и липы. Кроме того, в зонах отдыха появились новые скамейки, рядом с которыми высажены декоративные кустарники — кизильник, гортензии и спиреи.

Пилотная инициатива стартовала в 2024 году и охватила три района — Первомайский, Советский и Дзержинский. По словам представителей администрации, проект продемонстрировал высокую эффективность и получил положительные отклики со стороны жителей. В связи с этим в 2025 году было принято решение расширить программу на весь город.

На реализацию масштабного озеленения в этом году из городского бюджета выделено 135 миллионов рублей. Администрации районов определили более 30 участков, где будут проведены работы по восстановлению газонов.

Согласно плану, финансирование распределено пропорционально площади районов. Так, Центральный округ, а также Ленинский и Советский районы получили по 20 миллионов рублей. Остальные районы, в том числе Калининский, Октябрьский и Железнодорожный, — по 15 миллионов.

В частности, в Ленинском районе обновление зелёных зон пройдёт на улицах Титова и Станиславского, а также на транспортных кольцах. В Советском районе работы затронут улицы Ильича, Мусы Джалиля и Вахтангова. В центре города благоустройство запланировано на улицах Плановой и Нарымской.

Мэр Новосибирска подчеркнул, что программа направлена на снижение уровня пыли в городе и улучшение экологической обстановки. Он также поручил обеспечить регулярное обслуживание газонов, не попавших в текущий перечень работ, чтобы не допустить их запущенного состояния.