Мэр Новосибирска поручил наладить системную работу по содержанию ливневой канализации

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил выстроить системную работу по содержанию и эксплуатации городской ливневой канализации.

«Этот вопрос буду держать на постоянном контроле и периодически спрашивать, как меняется ситуация, в какую сторону мы движемся и сколько конкретных участков отремонтировано. В городе в результате обильных дождей были зафиксированы подтопления части городских трасс. Это не всегда происходит в связи с отсутствием ливневой канализации. А там, где она есть, встречается неправильная эксплуатация. Были обнаружены заиленные участки, где-то есть мусор, поэтому можно уверенно констатировать, что системной работы в этом направлении не было, и её необходимо срочно выстраивать», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев в ходе еженедельного оперативного совещания.

На содержании МП «Метро МиР» находится 420 км сетей ливневой канализации. Как отметил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, работы по содержанию ливнёвки МП «Метро МиР» в начале сезона выполнялись в ненадлежащем объёме и качестве. В связи с этим было принято решение передать эти задачи в ведение МКУ «Гормост». Организация приступила к работам по текущему содержанию, в том числе замене решёток дождеприёмных колодцев. И дальше силами специализированных организаций будет проводиться промывка всех проблемных участков ливневой канализации.

Кроме того, в городе вводятся новые участки ливнёвки. В 2024 году построено 3,7 км новых сетей. В 2025 году введено более 2 км. Сейчас в работе находится ещё 806 метров. Также продолжается проектирование системы ливневой канализации, в частности, на улицах Народной, Инженерной, Владимировской, Громова, Тюленина, Кропоткина, Невельского.

Эти меры, по оценке специалистов, позволят выровнять сложившуюся в Новосибирске ситуацию и минимизировать последствия локальных подтоплений.