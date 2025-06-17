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общество

Мэрия Новосибирска ужесточает контроль за затянувшимся восстановлением дорог после разрытий

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске усилят контроль за неубранными траншеями.

В Новосибирске подрядчики затягивают восстановление благоустройства после проведения земляных работ — более половины разрытий остаются неубранными. По информации мэрии города, из 224 объектов на контроле на 146 благоустройство до сих пор не завершено, включая участки, вскрытые в 2024 году.

Городские власти фиксируют рост жалоб со стороны жителей. В ответ мэрия усиливает контроль за подрядными организациями и ресурсоснабжающими предприятиями, поручив применять к ним штрафные санкции и исковую работу за несоблюдение сроков. За каждым разрытием теперь планируется закреплять ответственных как со стороны исполнителей, так и муниципалитета.

Также отмечается, что с начала года подрядчикам выдано 216 предписаний об устранении нарушений. В отношении нарушителей составлено 76 административных протоколов, из них 47 уже рассмотрены судами — наложены штрафы на сумму 472 тысячи рублей. Еще 29 дел находятся в процессе.

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Валерия Митрохина
Журналист

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