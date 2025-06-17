Новосибирец предстанет перед судом за убийство соседа

В Сузунском районе Новосибирской области перед судом предстанет мужчина по факту убийства соседа.

Следователи завершили расследование дела 49-летнего жителя Сузунского района, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 17 апреля 2025 года в одном из сел района обвиняемый вместе с сожительницей пришёл в гости к соседу. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой гость схватил нож и несколько раз ударил хозяина дома. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

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