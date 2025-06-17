Новосибирск простился с Иваном Индинком – первым избранным мэром города

Новосибирск проводил в последний путь Ивана Ивановича Индинка — первого всенародно избранного мэра города, занимавшего этот пост с 1991 по 1995 год. Политик, скончавшийся 14 июня в возрасте 86 лет, запомнился горожанам как руководитель, сумевший сохранить стабильность в сложный переходный период 1990-х годов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив его значительный вклад в развитие города и подчеркнув, что труд и мудрость Ивана Ивановича служили примером для многих.

17 июня состоялись траурные мероприятия: в 10:30 прошло отпевание в Соборе Александра Невского, с 13:30 до 15:00 — гражданская панихида в Доме Ленина. Завершились похороны на Заельцовском кладбище, где собрались те, кто хотел отдать последние почести человеку, посвятившему свою жизнь служению городу и его жителям.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на медосмотре умер экспедитор S7.