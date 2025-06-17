В Новосибирске сократилось число молодых жителей, доля пенсионеров превысила 20%

Новые данные Новосибирскстата раскрыли социальный портрет города: число пожилых горожан растёт, молодёжь оттягивается, а женщин стабильно больше, чем мужчин.

В регионе продолжает меняться возрастная структура населения: молодёжи становится меньше, а число пожилых жителей стабильно растёт. На 1 марта 2025 года в Новосибирске проживает 1 625 631 человек, сообщает территориальное управление Росстата. Из них 56,2 % — женщины, а мужчины составляют лишь 43,8 %.

Соотношение возрастов показывает, что Новосибирск становится всё более «серым» городом. Доля пенсионеров (старше 60 лет) составляет 22 % — это почти каждый пятый горожанин. Для сравнения, молодежь в возрасте от 18 до 29 лет — всего 11,9 %. Школьников (7–17 лет) — 11,8 %, детей до 6 лет — около 10 %.

Большинство жителей (43 %) — это взрослые в возрасте от 30 до 59 лет, то есть экономически активное население.

Уровень образования стабилен: 22 % имеют высшее образование, ещё 35 % — среднее профессиональное.

По занятости 59,6 % составляют трудоспособные и работающие, 5,8 % — официально безработные и целых 29 % — пенсионеры.

Новосибирск — третий по численности город России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За последние 5 лет структура населения претерпела изменения: молодые специалисты уезжают, а регион становится всё более привлекательным для пожилых мигрантов из районов области.

По оценкам экспертов, социальный перекос в сторону старшего населения приведёт к росту спроса на здравоохранение, социальную поддержку и льготы. В то же время рынок труда может столкнуться с кадровым дефицитом в промышленности и IT уже в ближайшие 3–5 лет.