Новосибирская область нарастит производство муки почти на 6% в 2025 году

Новосибирская область планирует увеличить объем производства муки до 180 тысяч тонн в 2025 году, что на 5,8% превысит показатели прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов в беседе с журналистами "Интерфакса".

По словам министра, в 2024 году мукомольные предприятия области произвели 170 тысяч тонн продукции, полностью удовлетворив внутренний спрос. За первые четыре месяца 2025 года уже выпущено около 60 тысяч тонн муки, что позволяет прогнозировать достижение годового плана. Шинделов отметил, что общая мощность всех мукомольных производств региона составляет 270,5 тысячи тонн в год, причем более 80% объема приходится на три крупных и средних предприятия, специализирующихся на бестарном производстве для местных хлебопекарных заводов.

Коммерческий директор предприятия по производству муки Олег Поправко сообщил, что предприятие, входящее в группу "Беляевская мука", в настоящее время загружено на 60% мощности. Компания планирует увеличить производство на 30% (до 170 тысяч тонн) за счет расширения экспортных поставок в Китай, Монголию, страны Средней Азии и Закавказья. По его оценкам, при благоприятных условиях эти показатели могут быть достигнуты к июлю 2026 года.

В регионе действуют меры государственной поддержки отрасли, включая льготное кредитование и компенсацию затрат на транспортировку и сертификацию экспортной продукции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске могла появиться мука из мух.