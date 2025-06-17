Новосибирские хирурги помогли цирковой гимнастке после падения с высоты

После нескольких неудачных операций в Киргизии девушке провели сложное вмешательство в НИИТО

Врачи Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна помогли цирковой гимнастке Жибек Казаковой восстановиться после тяжелой травмы позвоночника. Девушка сорвалась с высоты во время трюка. В Киргизии ей не смогли эффективно помочь, и после трёх неудачных операций она обратилась к специалистам в Новосибирске.

Хирурги заменили повреждённый позвонок имплантом и удалили поломанные элементы старых конструкций. Сейчас пациентка проходит реабилитацию, полное восстановление может занять около года.

Специалисты НИИТО регулярно проводят сложнейшие операции на позвоночнике, включая восстановление после тяжёлых травм. Центр имеет современное оборудование и признан одним из ведущих в России по лечению заболеваний и травм опорно-двигательной системы.