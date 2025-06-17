Новосибирские онкобольные живут дольше среднероссийских показателей

Главный врач Новосибирского областного онкодиспансера Сергей Фурсов сообщил о достижениях учреждения во время визита первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

По данным медучреждения, продолжительность жизни пациентов с онкологическими заболеваниями в регионе превышает средние значения по стране.

Фурсов отметил, что поликлиника диспансера ежедневно принимает до 300 пациентов и проводит около ста врачебных консилиумов за смену. В последнее время здесь введен в эксплуатацию новый двухэтажный корпус для отделения лекарственной терапии площадью более тысячи квадратных метров. Отделение радиотерапии оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить точное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани.

Петухов подчеркнул важность дальнейшего развития материально-технической базы онкоцентра, что позволит обеспечить доступность высококвалифицированной помощи для всех жителей области.

Ранее сообщалось, что новосибирская областная больница получит апгрейд за 90 млн рублей.