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вчера 21:29
общество

Новосибирские онкобольные живут дольше среднероссийских показателей

Фото: Сиб.фм

Главный врач Новосибирского областного онкодиспансера Сергей Фурсов сообщил о достижениях учреждения во время визита первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

По данным медучреждения, продолжительность жизни пациентов с онкологическими заболеваниями в регионе превышает средние значения по стране.

Фурсов отметил, что поликлиника диспансера ежедневно принимает до 300 пациентов и проводит около ста врачебных консилиумов за смену. В последнее время здесь введен в эксплуатацию новый двухэтажный корпус для отделения лекарственной терапии площадью более тысячи квадратных метров. Отделение радиотерапии оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить точное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани.

Петухов подчеркнул важность дальнейшего развития материально-технической базы онкоцентра, что позволит обеспечить доступность высококвалифицированной помощи для всех жителей области.

Ранее сообщалось, что новосибирская областная больница получит апгрейд за 90 млн рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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