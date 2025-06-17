Новосибирский певец Митя Фомин раскрыл правду о романе с экс-солисткой Hi-Fi

Митя Фомин рассказал о прошлом романе с Татьяной Терешиной.

Новосибирский певец Митя Фомин признался, что в прошлом его связывали романтические отношения с бывшей солисткой группы Hi-Fi Татьяной Терешиной. По словам артиста, их отношения не ограничивались дружбой, в какой-то период они испытывали друг к другу чувства.

Несмотря на совместные путешествия и теплое общение, отношения не переросли в нечто серьезное. Причиной разрыва стали увлечения Терешиной другими мужчинами и разные жизненные обстоятельства.

«Это были вспышки, она строила отношения с другими мужчинами, поэтому не сложилось», — признался артист в эфире «ШБ-шоу».

Напомним, что новосибирский музыкант Митя Фомин был замечен с ингалятором перед концертом