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общество

Новосибирский певец Митя Фомин раскрыл правду о романе с экс-солисткой Hi-Fi

Фото: пресс-служба ТНТ

Митя Фомин рассказал о прошлом романе с Татьяной Терешиной.

Новосибирский певец Митя Фомин признался, что в прошлом его связывали романтические отношения с бывшей солисткой группы Hi-Fi Татьяной Терешиной. По словам артиста, их отношения не ограничивались дружбой, в какой-то период они испытывали друг к другу чувства.

Несмотря на совместные путешествия и теплое общение, отношения не переросли в нечто серьезное. Причиной разрыва стали увлечения Терешиной другими мужчинами и разные жизненные обстоятельства.

«Это были вспышки, она строила отношения с другими мужчинами, поэтому не сложилось», — признался артист в эфире «ШБ-шоу».

Напомним, что новосибирский музыкант Митя Фомин был замечен с ингалятором перед концертом

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Валерия Митрохина
Журналист

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