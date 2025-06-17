Новосибирцев предупредили о штрафах до 500 000 рулей за запуск дрона

Власти Новосибирской области предупреждают граждан об ужесточении ответственности за несанкционированные запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с ростом числа случаев неправомерного использования дронов, жителям региона напоминают о необходимости обязательного согласования полетов и высоких штрафах за нарушение установленных норм.

Размеры штрафов за несоблюдение правил:

Для граждан: от 20 000 до 50 000 рублей.

Для должностных лиц: до 150 000 рублей.

Для организаций: до 300 000 рублей.

В ситуациях, когда полет дрона происходит без законного права на использование воздушного пространства, предусмотрены более серьезные санкции:

Денежное взыскание до 500 000 рублей.

Приостановка деятельности на период до 90 суток.

Основные требования к полетам БПЛА:

Аппарат должен находиться в зоне видимости оператора.

Предельная высота полета – 150 метров.

Полеты разрешены только в дневное время.

Запрещено запускать дроны в запретных и зонах с особым режимом.

Порядок получения разрешения на запуск дрона:

Для легального использования беспилотных аппаратов необходимо оформить разрешение через Единую систему организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Процедура осуществляется через личный кабинет на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) или через аккредитованные организации. Особое внимание уделяется полетам вблизи важных государственных объектов, аэродромов и городской территории – в этих случаях требуется получение специального разрешения в местных органах власти и Росавиации.

Специалисты рекомендуют перед каждым полетом проверять актуальную информацию об ограничениях через специализированные мобильные приложения или на веб-сайте Росавиации, поскольку перечень зон, где полеты запрещены, регулярно обновляется. О фактах неправомерного использования дронов граждан призывают сообщать в территориальные органы МВД или Росавиацию.

Более подробную информацию о правилах запуска дрона можно найти ЗДЕСЬ!