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вчера 21:51
общество

Новосибирцы смогут вернуть 15% стоимости проезда в электричках

Фото: Сиб.фм

До 30 сентября 2025 года пассажиры пригородных поездов Новосибирской области могут получить кэшбэк за проездные билеты.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, при оплате картой «Мир» возвращается 5% от суммы покупки, а при использовании СБП в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам» — до 15%.

Для получения максимального кэшбэка необходимо оформить подписку в приложении, привязав банковский счет, а также зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Возврат средств при оплате картой «Мир» происходит в течение нескольких дней, а через СБП — практически мгновенно.

Ранее сообщалось, что восемь миллионов пассажиров перевезли новосибирские электрички.

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Кристина Уколова
Журналист

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