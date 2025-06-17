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вчера 22:57
общество

Около пятидесяти нарушений выявили у судоводителей на водоемах Новосибирской области

Ru.freepik.com

В регионе продолжается усиленная профилактическая работа на водоемах.

Сотрудники ГИМС МЧС России особое внимание уделяют местам неорганизованного отдыха и проверяют судоводителей.

С начала сезона проведено более 1 200 патрулирований, проверено свыше 430 маломерных судов. Владельцам и пассажирам напомнили о правилах безопасности.

При этом выявлено 49 нарушений среди судоводителей — чаще всего на борту не оказалось спасательных жилетов. Также составлено 11 протоколов за купание в запрещённых местах.

Спасатели напоминают: штраф — это лишь малая часть последствий. Гораздо серьёзнее — риск для жизни при несоблюдении правил безопасности на воде.

С началом лета сотрудники ГИМС МЧС России традиционно усиливают профилактическую работу на водоемах Новосибирской области. Основные задачи — предупреждение происшествий на воде, повышение уровня безопасности среди отдыхающих и владельцев маломерных судов. По статистике, основными причинами трагических случаев на воде остаются несоблюдение правил безопасности, купание в запрещённых местах и отсутствие спасательных средств на борту. Поэтому патрулирование водоемов проводится регулярно в течение всего лета.

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Юрий Перевозов
Журналист

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