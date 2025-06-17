Отец пострадавшего в аварии мальчика требует через суд 500 тысяч рублей за шрамы на лице

В Новосибирске началось рассмотрение иска о компенсации морального вреда после резонансного ДТП с участием детской спортивной команды.

Речь идёт об аварии, которая произошла 22 декабря 2022 года в Искитимском районе на Чуйском тракте. Тогда автобус с юными пловцами столкнулся с КамАЗом. Пострадали пятеро детей, трое из них были госпитализированы. Инцидент вызвал общественный резонанс и оказался под личным контролем губернатора региона.

В автобусе находились 36 человек, из них 27 детей. По официальной информации, водитель пассажирского транспорта выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. Одним из пострадавших стал мальчик 2011 года рождения, который получил серьёзные травмы, в том числе шрамы на лице.

Сейчас отец ребёнка требует через суд компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Иск подан к индивидуальному предпринимателю, на которого зарегистрирован автобус, попавший в аварию. Сторона заявителя утверждает, что ребёнку нанесён значительный моральный вред, последствия аварии отразились не только физически, но и психологически. Речь идёт о школьнике, спортсмене, который до происшествия активно занимался плаванием и участвовал в соревнованиях.

Рассмотрение дела ведётся в Калининском районном суде Новосибирска. Окончательная сумма компенсации будет определена судом с учётом характера травм, возраста ребёнка и последствий для его жизни и здоровья.