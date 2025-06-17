Парки Новосибирска атакуют клещи: число укусов резко возросло

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2024 году значительно увеличилось число обращений новосибирцев по поводу укусов клещей в городских парках. Если в 2023 году было зарегистрировано 101 такое обращение, то в текущем году их количество возросло до 172.

При этом ведомство отмечает снижение аналогичных случаев после посещения кладбищ — с 326 в прошлом году до 208 в текущем. Специалисты связывают активизацию клещей во второй декаде мая с наступлением теплой погоды и началом дачного сезона.

Текущая эпидемиологическая ситуация остается под контролем санитарных служб, которые продолжают мониторинг активности клещей на территории города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи атаковали 5460 человек.