Пешеходам на Красном проспекте в Новосибирске урезали «зелёный» до 17 секунд и теперь дорогу приходится переходить в два этапа

Жители Новосибирска жалуются на неудобный режим светофора в центре города.

На пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской зелёный сигнал теперь горит всего 17 секунд, в то время как красный — 96. Пешеходы не успевают пересекать проезжую часть за один цикл и вынуждены останавливаться посередине, на бульваре.

Местные говорят, что изменения заметны с начала июня. Из-за короткого времени прохождения многие стали просто перебегать дорогу, не дожидаясь следующего сигнала. Это особенно опасно на многополосном участке и вызывает дополнительную напряжённость среди водителей. Проблема обостряется летом, ведь на жаре приходится ждать больше минуты под солнцем, а зимой приходится стоять на ветру и морозе.

В городской мэрии подтвердили, что с 30 мая настройки светофора действительно изменили. Решение связано с необходимостью снизить аварийность на перекрёстке, который входит в список мест с повышенной концентрацией ДТП. Официальных жалоб пока не поступало, и специалисты считают, что 17 секунд достаточно, если переходить дорогу поэтапно, с остановкой на разделительном островке.

Ранее на этом участке зелёный горел 27 секунд. Несмотря на уменьшение интервала, в муниципалитете подчёркивают, что безопасность при переходе улицы обеспечена. Впрочем, горожане уже высказывают сомнение в этом и опасаются, что такая схема приведёт к росту нарушений и несчастных случаев.