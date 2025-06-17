Путин подписал Указ. Озвучены правила демобилизации с СВО

В контексте дискуссий о возможной ротации личного состава, участвующего в специальной военной операции, которые активизировались после заявления президента РФ Владимира Путина о рассмотрении этого вопроса Министерством обороны, стали распространяться предположения о демобилизации граждан, мобилизованных осенью 2022 года.

Юрист Алексей Шмуль в интервью Сиб.фм разъяснил порядок проведения демобилизации.

"В соответствии с указом Президента Российской Федерации № 647 от 21 сентября 2022 года, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы допускается только при наличии конкретных оснований, указанных в этом же указе: по достижении предельного возраста пребывания на службе; по состоянию здоровья – в случае признания мобилизованного не годным к службе, за исключением тех, кто желает продолжить службу на подходящих должностях; на основании решения суда – при вступлении в законную силу приговора суда о лишении свободы. Следовательно, для большинства мобилизованных демобилизация возможна только после издания соответствующего указа президента России о завершении частичной мобилизации", – пояснил эксперт.

На данный момент сведения о дате выхода такого указа отсутствуют. Даже фактическое завершение специальной военной операции само по себе не является достаточным условием для демобилизации, поскольку окончание СВО автоматически не означает прекращение частичной мобилизации, отметил специалист.