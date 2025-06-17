Раньше срока планируют восстановить путепровод под Верх-Тулой в Новосибирской области

Путепровод под Верх-Тулой в Новосибирской области восстановят досрочно.

В Новосибирской области ремонт путепровода у Верх-Тулы на трассе К-17р идет с опережением графика. Объект планируют сдать не 10 июля, как указано в контракте, а уже к 30 июня 2025 года.

Известно, что конструкция пострадала при аварии 6 мая. Сейчас подрядчик монтирует вторую временную опору и поднимает пролетное строение для поперечного перемещения.

Движение по поврежденному участку по-прежнему закрыто, действует объездная схема.

Ранее Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска ужесточает контроль за затянувшимся восстановлением дорог после разрытий