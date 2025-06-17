Самбисты СГУГиТ завоевали медали и призы на Всероссийском турнире в Улан-Удэ

Самбисты из Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), показали высокий класс и завоевали золото и бронзу на Всероссийском турнире по самбо. Соревнования проходили в Улан-Удэ с 12 по 15 июня.

Особенно ярко выступил студент СГУГиТ Найдан Куулар в весовой категории до 64 кг. В напряженной борьбе, где участвовало 13 сильных спортсменов, Найдан не оставил шансов соперникам. Путь к финалу он проложил через три досрочные победы. В решающей схватке против местного самбиста Куулар продемонстрировал уверенную технику и одержал чистую победу со счетом 4:0. Эта золотая медаль стала не единственной наградой Найдана. Организаторы и судейская коллегия турнира отметили его мастерство, вручив специальный приз за лучшую технику.

– Я не ожидал получить награду за такую номинацию, и тем более рад, что именно моя техника была признана лучшей на этом турнире. Это большая честь и стимул работать дальше, – поделился впечатлениями Найдан Куулар.

Подготовка к этим значимым стартам заняла у спортсмена чуть более полутора месяцев, что делает его успех еще более впечатляющим. Заслуга в этом принадлежит и его наставнику – тренеру высшей категории по борьбе Евгению Александровичу Митрохину.

Также порадовал болельщиков студент СГУГиТ Анчы Хомушку, который в весовой категории до 58 кг завоевал бронзовую медаль, подтвердив высокий уровень своей подготовки.

– Поздравляем Найдана Куулара и Анчы Хомушку с достойными результатами на Всероссийском уровне! Их победы – яркое свидетельство развития самбо в Новосибирске, таланта их тренеров и успешной работы спортивного сектора Сибирского государственного университета геосистем и технологий, – отметил заведующийкафедройфизическойкультуры СГУГиТЕвгений Иванович Теплухин.