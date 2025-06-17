Секретный Указ Путина. Всплыла информация о демобилизации в России

В Государственной Думе опровергли информацию о поправках, касающихся демобилизации, которые якобы содержатся в "секретном" указе президента Путина.

Депутат Виктор Заварзин, член думского комитета по обороне, заявил RTVI, что распространенные в социальных сетях сведения о внесении "изменений" в некий "закрытый указ" главы государства, расширяющих перечень оснований для увольнения мобилизованных, являются ложными.

Согласно публикациям в Telegram-каналах, корректировки затрагивали указ президента №580 от 3 августа 2023 года, устанавливающий причины для прекращения службы. Предполагалось, что в документ добавлены два новых пункта, позволяющих уволиться:

- военнослужащим, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетнего ребенка;

- военнослужащим, признанным военно-врачебной комиссией ограниченно годными (категория "В").

Авторы публикаций подчеркивали, что ни сам указ, ни "поправки" официально не обнародовались из-за грифа "для служебного пользования".

"Ничего подобного нет. Обратите внимание, этот "указ" распространяют адвокаты, а не Министерство обороны. Следует руководствоваться указами №580 и №647, регламентирующими порядок увольнения мобилизованных", – подчеркнул Заварзин в интервью RTVI.

В целом, депутат расценивает циркулирующий документ как дезинформацию.

Ранее Минобороны дало разъяснения о последствиях отказа мобилизованного от подписания контракта.

Другой член комитета Госдумы по обороне, Виктор Соболев, сообщил RTVI, что ему не известно о подобных поправках. Он напомнил, что в настоящее время существуют следующие категории годности к военной службе:

"А" – полностью годен;

"Б" – имеются незначительные проблемы со здоровьем, не препятствующие службе;

"В" – состояние, когда "человек ранен, его необходимо вылечить", после чего проводится медицинское освидетельствование для определения категории: "Г" (ограниченно годен, с возможностью службы в тыловых частях) или "Д" (не годен).

"Категория "В" присваивается при ранении, когда годность к службе еще не определена. После лечения и реабилитации военно-врачебная комиссия определяет дальнейшую категорию", – пояснил Соболев.

Касаясь вопроса об отцах-одиночках, депутат отметил необходимость выяснения обстоятельств их попадания в армию.

"Как он оказался в Вооруженных силах? Контрактники приходят в армию добровольно. Если отец-одиночка добровольно поступил на службу, мы не можем просто сказать: "Ты – отец-одиночка, возвращайся". Возможно, у него нет средств к существованию, он нашел няню или имеет поддержку от родителей, бабушек и дедушек. Подчеркиваю, никто не принуждает к службе в Вооруженных силах", – заключил Соболев.