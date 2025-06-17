Шаурма в Новосибирской области подорожала на 13% при росте спроса на 12%

По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в мае 2025 года средняя цена шаурмы в регионе достигла 281 рубля, что на 13% выше показателей прошлого года.

При этом популярность блюда продолжает расти — спрос увеличился на 12%, превысив общероссийский показатель в 8%.

На федеральном уровне шаурма подорожала на 14%, достигнув средней цены в 259 рублей. Аналитики отмечают изменение восприятия продукта: если раньше это была преимущественно уличная еда, то теперь блюдо присутствует в меню ресторанов среднего и высокого класса.

Согласно информации 2ГИС, в Новосибирске насчитывается 711 заведений, где подают шаурму, включая 357 специализированных точек. Продавцы фиксируют гендерные предпочтения: женщины чаще выбирают куриную версию, а мужчины — варианты с говядиной и острыми соусами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сметана подорожала за два года более чем на 30%.