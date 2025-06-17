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общество

Собственника кафе в Новосибирской области будут судить за пожар, в котором погибла сотрудница

Ru.freepik.com

Житель Ордынского района предстанет перед судом после трагического инцидента, произошедшего в начале января 2025 года.

Следствие завершило расследование уголовного дела, фигурантом которого стал владелец местного кафе. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установили следователи, утром 4 января в здании кафе произошло возгорание. Причиной стало использование неисправного электрооборудования, несмотря на то что владелец заведения знал о его аварийном состоянии. Электрический щит, подключённый к повреждённому вводному кабелю, перегрелся, началось оплавление, которое привело к пожару. Огонь и дым стремительно распространились по помещению.

В этот момент в подвальном помещении находилась сотрудница заведения. Единственный путь эвакуации вёл на первый этаж, однако из-за плотного задымления она не успела выбраться. Женщина погибла на месте.

Следствием собраны все необходимые доказательства. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в Ордынский районный суд Новосибирской области. Владелец кафе будет отвечать по статье о нарушении пожарной безопасности, которое привело к гибели человека. Судебное разбирательство состоится в ближайшее время.

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Юрий Перевозов
Журналист

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