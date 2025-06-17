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общество

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске рассчитывают открыть в сентябре 2025 года

Фото: мэрия Новосибирска

Как сообщает корреспондент "АиФ-Новосибирск", мэр Максим Кудрявцев во время осмотра строительства заявил, что станция метро "Спортивная" должна быть готова к сентябрю 2025 года.

Градоначальник пояснил, что первоначальный проект 2019 года не был реализован из-за нарушений предыдущего подрядчика. В феврале 2025 года новая проектная документация прошла экспертизу, а в мае был выбран новый подрядчик для завершения работ.

По словам Кудрявцева, сейчас на объекте работают более 40 специалистов. После инвентаризации определен перечень необходимых работ. Мэр потребовал обеспечить полную готовность станции к 1 сентября 2025 года, чтобы успеть оформить документы и открыть станцию к хоккейному сезону.

Ранее сообщалось, что станция «Спортивная» в Новосибирске прошла экспертизу Москвы.

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Кристина Уколова
Журналист

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