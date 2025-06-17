Такую экспозицию мы не увидим больше нигде: в Новосибирск везут знаменитые полотна Валентина Серова из 12 музеев страны

В Новосибирском художественном музее готовится к открытию уникальный межрегиональный с международным участием художественный проект «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения», на котором будут представлены 90 полотен живописца из 12 музеев. Такая масштабная ретроспектива работ художника в регионе пройдет впервые.

4 июля в пяти залах Новосибирского художественного музея можно будет увидеть полотна Валентина Серова – выдающегося русского художника конца XIX — начала XX веков, автора знаменитой «Девочки с персиками» и других шедевров. Помимо коллекции из собрания Новосибирского художественного музея, живописные, графические работы Серова, а также работы художника в сфере декоративно-прикладного искусства представят Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, музеи Владивостока, Омска, Томска, Барнаула, Казани, Иваново, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также Национальный художественный музей Республики Беларусь.

В экспозиции можно будет увидеть как знаменитые полотна – такие как портрет Марии Константиновны Олив, который некоторые искусствоведы считают одним из лучших портретов Серова, а также пейзаж «Зимой», так и редкие, малоизвестные работы художника. В частности, ученическая работа, созданная будущим художником в девятилетнем возрасте, которая хранится в коллекции Минского музея. По словам, генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь Анны Кононовой, это не детский рисунок, а полноценная работа уже потенциального мастера в будущем.

Кроме того, в рамках проекта пройдут Дни Валентина Серова в Новосибирске с большой просветительской программой, включающей авторские экскурсии от экспертов новосибирского музея, а также Третьяковской галереи и Русского музея.

Таким образом, выставка, организованная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Новосибирской области – возможность для новосибирцев и жителей соседних регионов широко познакомиться творчеством русского живописца.

«Не у каждого жителя города и области есть возможность выезжать и знакомиться с работами великих художников на тех территориях, где они представлены. И это собрание уникально еще и тем, что именно в таком составе мы его не увидим нигде. Именно вот такое количество работ, собранных из разных музеев нашей Российской Федерации и из Беларуси.

И это действительно очень уникальная история», — отметила заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.

Работу над проектом новосибирские специалисты начали в начале прошлого года. «За тот небольшой период, который в активной фазе мы готовились к этой выставке, была проделана колоссальная организационная работа, прежде всего, команды музея. Мы говорили про насмотренность нашего зрителя, который придет и увидит уникальную коллекцию. Что же касается профессионального сообщества, то, безусловно, такие проекты дают импульс. пульс для развития межрегиональных отношений еще в большем контексте», — подчеркнула директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.

Выставка будет работать до 12 октября.