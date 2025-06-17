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общество

ЦБ опроверг слухи об отмене пятитысячных купюр в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Стало известно, отменят ли в Новосибирской области пятитысячные купюры.

В Новосибирской области распространяются фейки об отмене купюр номиналом пять тысяч рублей. В связи с чем мошенники призывают срочно обменивать банкноты образца 1997 года.

Однако Центробанк России опроверг эти слухи: пятитысячные купюры остаются законным платежным средством. Их изъятие из оборота начнётся не раньше 2035 года и будет проходить постепенно, по мере износа.

Напомним, что обновлённая версия банкноты с усиленной защитой, включая QR-код и новые водяные знаки, была представлена в октябре 2023 года. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске вводят новые правила начисления зарплаты

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Валерия Митрохина
Журналист

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