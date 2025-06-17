В Госдуме предложили повысить пособие на детей-инвалидов

До прожиточного минимума предложили повысить пособие на детей-инвалидов.

В Госдуме РФ внесён законопроект о повышении ежемесячного пособия на детей-инвалидов до уровня регионального прожиточного минимума (в Москве на 2025 год — 20 663 рубля). Такая мера позволит семьям оплачивать лекарства, специальное питание и реабилитационное оборудование без ущерба для бюджета.

Авторы инициативы отмечают, что семьи с детьми-инвалидами сталкиваются с большими финансовыми и социальными трудностями: многие родители вынуждены сокращать рабочий день или вовсе оставлять работу для ухода за ребёнком.

Сейчас базовая выплата составляет около половины прожиточного минимума и назначается после оценки нуждаемости.

Эксперты подчёркивают, что повышение пособия станет важной поддержкой, но увеличит нагрузку на бюджет — ежегодные дополнительные расходы могут превысить 15 млрд рублей.

Напомним, что в Госдуму внесли проект о росте маткапитала за третьего и следующих детей