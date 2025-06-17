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общество

В Госдуму внесли проект о росте маткапитала за третьего и следующих детей

Фото: Сиб.фм

В ГД внесли проект об увеличении материнского капитала за каждого следующего ребенка.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила увеличить размер материнского капитала за каждого последующего ребенка. Законопроект зарегистрирован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, сумма выплаты будет расти с каждым новым рождением — на 25% от предыдущей.

Предлагаемые размеры:

- за первого ребенка — 690 266 рублей;

- второго — 862 728,5 рублей;

- третьего — 1 078 410,5 рубля.

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Валерия Митрохина
Журналист

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