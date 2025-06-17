В Новосибирске командир «Ориона» Панфёров заявил о реальных сроках завершения СВО

Одна из самых обсуждаемых тем в России за последнее время – завершится ли СВО в этом году. Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров, находящийся в зоне боевых действий, поделился мнением о реальных сроках.

Как заявил Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм, оптимистичный сценарий развития событий – завершение СВО в этом году. Он считает, что это вполне реальный срок, однако он маловероятен ввиду второстепенных факторов.

«За эти годы большая часть целей ВС РФ достигнута. Но пока ещё рано говорить о победе. Думаю, ещё на несколько лет это не затянется. Вероятно 2025 год станет ключевым в решении конфликта. Однако после завершения СВО проблем нам может прибавиться. Страна будет долгие годы в прямом смысле «вставать с колен». Готовы ли мы сейчас к финалу? Оптимистичный прогноз, что да», – говорит Андрей Панфёров.

Он отметил, что Россия стримиться к урегулированию ситуации, однако завершение СВО не выгодно Украине.

Ранее военный эксперт Александр Чугай заявил о возможных сроках демобилизации.