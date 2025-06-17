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17 июня, 22:26
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погода
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usd 78.71 | eur 90.75
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В Новосибирске мужчина, напавший на прохожую и забравший телефон, задержан и дал признание

Ru.freepik.com

Ранним утром 12 июня на улице Бориса Богаткова 31-летняя женщина подверглась нападению, когда неизвестный применил силу и похитил у неё смартфон.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Сотрудники отдела полиции № 6 Октябрьского района провели оперативно-розыскные мероприятия и в короткие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, ранее не судимый. После задержания он признался, что похищенный гаджет успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Полиция регулярно фиксирует случаи уличных хищений в утренние и вечерние часы, особенно в местах с низкой проходимостью и плохим освещением. Правоохранители советуют избегать безлюдных участков и не использовать дорогостоящую электронику на ходу, а в случае нападения незамедлительно обращаться за помощью.

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Юрий Перевозов
Журналист

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