В Новосибирске мужчина, напавший на прохожую и забравший телефон, задержан и дал признание

Ранним утром 12 июня на улице Бориса Богаткова 31-летняя женщина подверглась нападению, когда неизвестный применил силу и похитил у неё смартфон.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию.

Сотрудники отдела полиции № 6 Октябрьского района провели оперативно-розыскные мероприятия и в короткие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, ранее не судимый. После задержания он признался, что похищенный гаджет успел продать, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Полиция регулярно фиксирует случаи уличных хищений в утренние и вечерние часы, особенно в местах с низкой проходимостью и плохим освещением. Правоохранители советуют избегать безлюдных участков и не использовать дорогостоящую электронику на ходу, а в случае нападения незамедлительно обращаться за помощью.