В Новосибирске мужчина убил и расчленил женщину, останки нашли на полигоне и в мусорном баке

В Заельцовском районе Новосибирска расследуется жестокое убийство 69-летней женщины.

По данным следствия, к преступлению причастен 53-летний мужчина, знакомый погибшей. Части тела обнаружили 14 и 15 июня на мусорном полигоне и в контейнере во дворе жилого дома.

Убийство произошло вечером 12 июня в квартире, где обвиняемый распивал алкоголь с сожительницей и знакомыми. По версии следствия, между ним и пожилой женщиной вспыхнула ссора. Мужчина нанёс ей удар ножом в область жизненно важных органов. Сожительница стала свидетелем нападения и предложила вызвать скорую, но подозреваемый отказался и ушёл спать, оставив тело на месте.

Утром он попытался избавиться от улик. Чтобы скрыть преступление, он расчленил погибшую. Тело он вынес в мусорный контейнер, а конечности отвёз на территорию полигона «Левобережный». Фрагменты были обнаружены случайными прохожими, что и позволило вскоре установить личность жертвы и задержать предполагаемого убийцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и прокуратура поставили расследование под контроль, ближайшее время суд изберёт меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также проверяется, не причастен ли обвиняемый к другим эпизодам.