В Новосибирске пересматривают работу ливнёвок, так как после дождей улицы снова затопило

Ливневая канализация в Новосибирске оказалась не готова к июньским ливням.

Из-за сильных осадков, которые обрушились на город в последние дни, были затоплены дороги и тротуары. Как оказалось, часть системы водоотведения засорилась или вовсе не обслуживалась должным образом.

Проблема затоплений вновь встала остро. Речь идёт не только о нехватке инженерной инфраструктуры в районах, где её до сих пор не построили, но и о плохом содержании уже существующих сетей. Некоторые участки оказались заилены и забиты мусором. Руководство города признаёт, что регулярной очистки не было, а системного подхода к обслуживанию до сих пор не выстроили.

В Новосибирске насчитывается более 400 километров ливнёвок. Ответственные за их содержание в начале сезона не справились с задачей. Промывка и чистка выполнялись слабо, участки не обследовались, и последствия не заставили себя ждать. Чтобы исправить ситуацию, принято решение перераспределить обязанности между подрядными организациями. Отказались от прежнего исполнителя и передали задачи на содержание специализированной муниципальной службе. В мэрии обещают наладить промывку, организовать системный контроль и вернуть нормальную проходимость.

Улицы не должны превращаться в реки после каждого дождя — и именно такую задачу поставил мэр перед коммунальщиками. Как быстро удастся перейти от признаний к действиям, покажет следующий ливень.