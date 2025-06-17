В Новосибирске прошёл II Кубок губернатора по мини-футболу среди юных футболистов региона

В эти выходные на стадионе «Спартак» в Новосибирске состоялся II Кубок губернатора Новосибирской области по мини-футболу. В турнире приняли участие 24 детские команды из разных районов региона, в том числе из отдалённых территорий — Баганского, Чистоозерного и Карасукского.

Соревнования проводились среди детей 2015–2017 годов рождения. В первый день прошли групповой этап и 1/8 финала, во второй — решающие матчи и полуфиналы. В «Серебряном» Кубке победу одержал новосибирский клуб «Джуниор». Лучшими игроками признаны Захар Гришин, Дмитрий Семочкин и Максим Белан.

В «Золотом» Кубке финалисты определялись в сериях пенальти. В решающем матче «Сибирь-2015-2» обыграла «Форсаж» со счётом 4:0 и стала обладателем Кубка губернатора. Третье место заняла «Сибирь-2015-1», победившая ДЮСШ Искитим.

«Отличный праздник футбола, дети уезжали довольные. Главное — эмоции от игры и любовь к футболу», — отметил тренер команды-победителя Пётр Ворвыхвост.

«Все участники — уже победители, потому что они выбрали спорт», — подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Иван Довгаль.

Президент Новосибирской федерации футбола Артём Роговский также отметил высокий уровень турнира и хорошие результаты как дебютантов, так и постоянных участников.

Соревнования прошли при поддержке правительства области, заводов «Искра» и «Сибирское стекло», а также движения «Здоровое Отечество». Все юные футболисты получили памятные призы. Команда из Чистоозерного, преодолевшая более 500 километров ради участия, была отмечена специальным призом «Просторы Сибири».