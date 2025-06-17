В Новосибирске проверили состояние плавучего фонтана на набережной

Фонтан не работает с 2019 года — экспертиза показала аварийное состояние

В Новосибирске завершили обследование плавучего цветомузыкального фонтана у парка «Городское начало». Проверка подтвердила, что конструкция нуждается в капитальном ремонте.

Эксперты изучили состояние всех трёх секций фонтана, оценили коррозию несущих элементов, остаточную толщину стенок, состояние инженерного оборудования, насосов и трубопроводов. В результате выяснилось, что объект находится в аварийном состоянии и не может использоваться без серьёзных вложений.

Цветомузыкальный фонтан был установлен в 2003 году. С 2019 года он не работает. Окончательное решение о его судьбе примет департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.