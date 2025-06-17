В Новосибирске школьница утонула в карьере во время купания в несанкционированном месте

В Новосибирске 13 июня 12-летняя девочка утонула в карьерe у Юго-Западного жилмассива, купаясь без сопровождения взрослых. Трагедия привлекает особое внимание к проблеме безопасности у воды.

По данным спасателей, ребёнок отдыхал у воды вместе с отцом, но в какой-то момент оказалась одна в воде. Девочка ушла под воду, и выбраться самостоятельно уже не смогла. Тело достали водолазы.

Купание происходило в несанкционированном месте. На берегу стоял предупреждающий знак о запрете, но он был проигнорирован. Территория не оборудована для отдыха, рядом нет постов спасателей, дно не обследовано, нет ограждений и подходов. Специалисты подчёркивают, что в таких водоёмах даже опытный взрослый может потерять контроль.

Трагедия не единственная. Только за последние дни в Новосибирской области утонули сразу несколько человек, включая детей. Все случаи произошли вне официальных пляжей. Отдых у воды оборачивается смертельной опасностью, особенно если пренебрегать правилами.

Спасатели вновь напоминают, что детей нужно постоянно контролировать. Нельзя оставлять их одних в воде даже на минуту, особенно в необорудованных местах. Самым надёжным способом избежать беды остаётся купание в официальных зонах пляжей, где есть дежурные службы и организована безопасность.